De zomer komt eraan met zomerse temperaturen, maar eerst nog flinke buien en code geel

En weer een stik­stofrap­port: nu is het rekenmodel voor vergunnin­gen niet geschikt

16 juni EINDHOVEN - De inkt van het advies van de commissie-Remkes is nog niet droog, of er ligt alweer een nieuw kritisch rapport over stikstof bij landbouwminister Carola Schouten. Ditmaal omdat het rekensysteem waarop het vergunningenbeleid draait niet geschikt is. Wat betekent dit voor de discussie?