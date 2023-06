Debat steeds ingewikkelder: heeft Cloetta nu wel of geen milieurapport nodig?

Na 90 jaar eindelijk kunst in kale nissen in Oirschot, maar niet iedereen zit daarop te wachten

OIRSCHOT - Worden de twee lege beeldnissen van de voormalige Heilige Engelbewaardersschool na 90 jaar eindelijk gebruikt zoals bedoeld, of is zo sprake van geschiedvervalsing? De initiatiefnemer en bewoners van het Oirschotse appartementencomplex denken heel verschillend over het project ‘Kunst in de Koestraat'.