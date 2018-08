Decibel Outdoor festival: genieten maar scherp blijven

Bekende hardstyle en hardcore artiesten zijn van de partij, het weer lijkt stabiel en uit de speakers stroomt knallende muziek. In andere woorden: het tweedaagse leven op het Hilvarenbeekse festival Decibel Outdoor is goed. ,,Ik kan me geen vakantie zonder Decibel voorstellen”, deelt dertiger Frank uit Valkenswaard mee, die al meer dan tien jaar het evenement bezoekt. ,,Iedere zomer trommel ik een grote groep Valkenswaarders op en regelen we onze eigen partybus.”

Scherp blijven

Ook iemand die jaarlijks aanwezig is en zich daarmee terecht een echte festivalganger noemt, is burgemeester Ryan Palmen van Hilvarenbeek. Al is hij tijdens het festival vooral achter de schermen actief in de weer: ,,Tijdens Decibel telt Hilvarenbeek wel vier keer zoveel inwoners dan normaal. Het is belangrijk dat we scherp blijven.” Verder wordt het geluid voortdurend gemonitord. Tot nu toe lijkt het aantal klachten volgens event-director Jelle Klooster nog mee te vallen, al verwacht hij daar verandering in te zien naarmate de avond zich voortzet. ,,Rond een uurtje of acht zijn omwonenden ‘de herrie’ vaak beu. Laten we hopen dat zowel festivalganger als Hilvarenbeeker dit weekend kan genieten.”