Deel slachthuizen buiten beeld; GGD test niet overal op corona

Een deel van de slachthuizen blijft hierdoor voorlopig buiten beeld. De GGD Hart voor Brabant laat bijvoorbeeld weten alleen bij Vion in Boxtel een steekproef te hebben gedaan. Dat betekent dat andere slachterijen, zoals Vion in Tilburg en Vitelco in Den Bosch niet bezocht zijn. ,,Het is de vraag of we dat gaan doen. Dat hangt mede af van overleg met het ministerie van LNV”, aldus een woordvoerder.