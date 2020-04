Definitief geen Vuelta in Den Bosch, Breda en Utrecht dit jaar: ‘Enorme teleurstelling’

Het verplaatsen van de drie etappes van augustus naar het najaar ‘blijkt technisch onhaalbaar’. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van accommodaties en het parcours. ,,De organisatie zal met de publieke en private partners de mogelijkheid van een start in 2022 onderzoeken en afwegen ten opzichte van afgelasten.”

Wielerunie UCI had vanwege het coronavirus om verplaatsing van La Vuelta gevraagd. Dit was nodig om ook het organiseren van de Tour de France, belangrijk voor de wielersport, mogelijk te maken. ,,Dit betekende dat de start in Nederland verplaatst moest worden naar het najaar. Naast de organisatorische barrières, achten de projectorganisatie en de publieke partners het niet wenselijk om - in de grote onzekerheid die er heerst rond de situatie van het coronavirus - te koersen op een publieksevenement in het najaar.”

Mogelijk Vuelta in Nederland in 2022

Er wordt nog onderzocht of La Vuelta in 2022 zal starten in Nederland. Daarover wordt uiterlijk in 2021 meer bekend. De Vuelta-start van volgend jaar is al vergeven aan het Spaanse Burgos.

Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen laat namens de drie steden waar etappes zouden starten en finishen (Utrecht, Breda, Den Bosch) en twee provincies (Utrecht, Noord-Brabant) weten enorm teleurgesteld te zijn. ,,Wat keken we er met z’n allen naar uit om een Spaans fiësta te vieren in alle 34 doorkomst-gemeenten deze zomer. We waren er helemaal klaar voor. Een enorme teleurstelling, maar uiteraard staat de volksgezondheid altijd voorop.”

Sportwethouder Huib van Olden van Den Bosch: ,,Het is voor ons natuurlijk een enorme teleurstelling dat we dit jaar geen groot Spaans feest gaan vieren zoals we hadden gehoopt. Zeker vanwege de inzet die alle vrijwilligers en betrokkenen al hadden gepleegd. Het beloofde een prachtige dag te worden. Toch staan wij volledig achter de keuze om het nu niet door te laten gaan.”

Martijn van Hulsteijn van La Vuelta Holanda zegt: ,,We hebben met alle partijen om de tafel gezeten om uit te zoeken of de start in het najaar zou lukken, maar het bleek een te lastige opdracht. Het verplaatsen van drie etappes, op drie dagen met start en finishplaatsen op diverse plekken bleek een brug te ver.”

Javier Gullién hoopt namens de Vuelta España op een Nederlandse start in 2022. ,,Wij wilden niets liever dan een start in Nederland en zijn dan ook teleurgesteld dat het vanwege deze vervelende omstandigheden niet door kan gaan. We zijn diep onder de indruk geraakt van de organisatie in Nederland.”