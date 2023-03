Demonstranten bij Vion komen eerder aan een gesloten hek, superslachter koopt deel Boseind

Jens (43) uit Breda bracht voor zonsop­komst zijn stem uit én telt door tot midder­nacht: ‘Minste dat ik kan doen’

BREDA – Wim Kok was nog premier, Mark Rutte werkte bij Calvé en het CDA was in de Staten van Brabant onbedreigd de grootste. In dat jaar, 1998, telde Jens van Breemen (43) uit Breda voor het eerst stemmen tijdens verkiezingen. Als tiener kreeg hij interesse in de politiek en nog altijd telt hij met hetzelfde enthousiasme mee. ,,Mooi om te zien dat veel mensen de tijd nemen om te stemmen.”