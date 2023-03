Den Bosch blijft groeien als datastad en kijkt uit naar Innovatie Kwartier

Het aantal banen in de ICT-sector steeg met ruim zestien procent en het aantal bedrijven groeide afgelopen jaar met ruim tien procent. Daardoor is het aantal databedrijven inmiddels ruim over de duizend heen en gaat het aantal werknemers richting de tienduizend. Daar moet bij worden gezegd dat ruim de helft van die bedrijven eenmanszaken zijn.