Den Bosch en Bommelerwaard groeien in 2022 flink door

Wat gaat er gebeuren met de honden van de Eerselse broodfok­ker? ‘Honden met het kennelsyn­droom reageren angstig op prikkels’

EERSEL – Wat gebeurt er straks met de volwassen honden en puppy’s van de hondenfokkerij in Eersel? Dat is wat iedereen zich afvraagt nadat deze week opnieuw 534 honden in beslag zijn genomen. Mogen deze terug naar de kennel als de zaken op orde zijn? En zo niet, kunnen deze getraumatiseerde dieren überhaupt nog in een gezin worden geplaatst?

19:00