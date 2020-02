Den Bosch is tijdens carnaval het liefst voor vrouwen met hoge nood

CarnavalAls er óóit extra openbare toiletten nodig zijn, dan is het wel tijdens carnaval. En dan speciaal voor vrouwen, want plaskruizen staan er genoeg. Of moeten zij weer uren in de rij staan wachten voor dat ene damestoilet in het café?

Dus, burgemeesters, wat gaan we doen? Openbare toiletten voor vrouwen plaatsen of moeten ze blijven klungelen met plastuiten en in verdomhoekjes gaan zitten wildplassen?

Plastuiten zijn er volop te koop, maar welke vrouw kan daar nu goed mee omgaan? Zonder knoeien welteverstaan en zonder half-in-je-nakie te staan! In de handleiding staan mooie tekeningen hoe je de plastuit moet gebruiken, maar die vrouwen zijn altijd naakt! Met carnaval is het meestal koud en hebben vrouwen heel veel aan: ondergoed, legging of panty en daar soms nog een broek overheen of een rok. Of wat dacht je van een onesie? Krijg door al die lagen maar eens een kartonnen plastuit op de goede plek! Extra wc's dus, en niet te weinig.

Niet om heel vrolijk van te worden

We worden niet heel vrolijk van een rondje bellen door de regio. Alleen in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Helmond, Uden, Bergen op Zoom, Breda en Oosterhout wordt aan de vrouwen met hoge nood gedacht. Den Bosch springt er echter uit. Daar komen tijdens carnaval 200 extra toiletten, waarvan ook een gedeelte plaszuilen en -goten.

Volledig scherm Carnavalstoiletten in Den Bosch © Gemeente Den Bosch

Tilburg plaatst voor carnaval verspreid in het centrum 5 extra toiletcabines en 5 cabines voor mindervaliden. Het aantal plaskruizen is beduidend hoger, 9 in totaal. Tijdens de optocht op zondag komen er langs de route 7 cabines, waarvan 2 voor mindervaliden. Voor de mannen komen er dan nog 5 extra plaskruizen.

In Eindhoven staan er tijdens carnaval extra toiletten bij alle evenementenlocaties: tent Stadhuisplein, tent Pullman, tent Markt, tent Wilhelminaplein. Op zaterdag tijdens de optocht komen op verschillende plekken langs de route toiletwagens, dixies en plaskruizen. Daarnaast worden op de Oude Stadsgracht plasgoten geplaatst, maar daar kunnen geen vrouwen gaan zitten.

Bij de buitenactiviteiten van de Helmondse Carnavalsvereniging De Keiebijters wordt er 1 extra toiletwagen geplaatst voor hotel Westende. Daarnaast kunnen dames tijdens winkeltijden plassen in The Rose Garden Stadstoiletten. Maar dat kunnen ze altijd al.

De gemeente Uden plaatst 6 toiletwagens en een aparte ruimte met 6 urinoirs extra.

Tijdens Vastenavend staan in Bergen op Zoom plaszuilen en toiletcabines. Voor de dames 2 toiletunits aan de Potterstraat en op de Gedempte Haven. 27 plaszuilen, verspreid over het centrum/Havenkwartier.

Bij (tent)feesten in Meierijstad zorgen de organisatoren voor mobiele toiletten of plaskruizen. De ‘openbaarheid’ ervan hangt af van een eventuele entreeprijs voor het feest en of er voor het toiletbezoek een vergoeding wordt gevraagd.

28 plaskruizen, tijdens optocht 6 toiletten (dixi’s) ook geschikt voor dames, 3 toiletcabines en 1 toilet voor mensen met beperking op Kerkplein worden tijdens carnaval in Breda geplaatst.

Op de Markt en in de Basiliekstraat in Oosterhout plaatsen ze tijdens carnaval extra plaskruizen en dixi’s.

Op de Heuvel in Oss plaatst de carnavalsorganisatie toiletten op het evenemententerrein “Ossekoppenplein”. De toiletten zijn te bereiken via de tent en liggen binnen de omheining van het evenement.

Arme vrouwen

Er zijn geen openbare toiletten in de gemeente Valkenswaard. Er is wel een UriLift voor mannen op de Markt staan. Dat is een urinoir dat in de grond kan zakken. Die zijn er overigens ook voor vrouwen, maar niet in Valkenswaard. Jammer.

Gemeente Oirschot heeft geen openbare toiletten.

Er zijn in de gemeente Deurne geen openbare toiletten tijdens carnaval. Dat is niet nodig, want daar zijn toch geen buitenactiviteiten. Vrouwen schuiven braaf aan in de rij.

Van vrijdag tot dinsdag met de Vastenavend, staan in Halsteren 4 plaszuilen en in Lepelstraat 1. Helaas voor de vrouwen.