Den Bosch wil ook ’stille’ burgers horen over toekomst zorg: ‘Het moet sowieso anders’

Nacompetitie derde/vierde klasse Be Rea­dy-kee­per pakt drie (!) strafschop­pen en schiet zelf ook raak: ‘Fantas­tisch om mee te maken’

Na een zenuwslopende strafschoppenserie die maar niet tot een einde leek te komen is DSE vierdeklasser en mag Be Ready weer een beetje meer hopen op lijfsbehoud in de derde klasse. Grote man aan de zijde van de club uit Hank? Doelman Sander van Dijken. ,,We moeten en gaan door.”