Den Doorn Totaalinstallateurs klaar voor toekomst: ‘We hopen hier de komende 25 jaar te kunnen werken’

GIESSEN/HAARSTEEG - Tjerk van Opzeeland (46), directeur/mede-eigenaar van Den Doorn Totaalinstallateurs, maakt er geen geheim van. Hij is echt blij en trots op zijn nieuwe bedrijfspand aan de rand van bedrijventerrein de Rietdijk in Giessen. Als ondernemer voelt hij zich er als een vis in het water.

Klaar ook voor de toekomst in de zich steeds verder ontwikkelende installatiebranche. ,,We hopen hier de komende 25 jaar te kunnen werken. Ik heb nog ambitie genoeg. Ben nog te jong om op de winkel te passen.”

Een eigen bedrijf. Het was niet het eerste waar de Haarsteegse ondernemer na de MTS aan dacht. Het kwam er na verloop van jaren toch van, mede op initiatief en dankzij medewerking van zijn toenmalige werkgever, de Van Delft Groep.

Bij het zoeken naar een overnamekandidaat kwam installatiebedrijf den Doorn in Nieuwendijk, in 1973 opgericht door Gerrit Struik en Cees Branderhorst, in beeld. Een van oorsprong klassiek loodgietersbedrijf dat uitgroeide tot een regionaal bedrijf dat ook grootschalige projecten niet uit de weg ging.

,,In 2009 hebben wij het bedrijf over kunnen nemen met de ambitie totaalinstallateur te worden. Dat is gelukt. We zijn van vijftien naar bijna honderd medewerkers gegroeid. We opereren breed in de markt, met diverse klant-product combinaties. Dat is een bewuste keuze. We maken het ons daarbij niet altijd gemakkelijk, maar we willen zo min mogelijk conjunctuur-afhankelijk zijn."

Het originele ambacht verandert

Hoewel het geen echte doelstelling is, groeit Den Doorn volgens Van Opzeeland jaarlijks met tien tot vijftien procent. ,,De pijlers zijn de grote klantentevredenheid en een stabiel en betrokken medewerkersbestand. Er gaan maar weinig medewerkers weg. Daar ben ik echt trots op. Als bedrijf moet je kennis en kunde in huis hebben om het allemaal bij te kunnen benen. Kleine installateurs hebben daar moeite mee. Daarom ook is groei nodig. Monteurs moeten met de tijd mee, het originele ambacht verandert. Ons vak is mega veranderd. Dit vraagt bijscholing. Daar investeren we veel in.”

Het beeld bestaat nog wel eens dat techniek saai is. Van Opzeeland is het daar absoluut niet mee eens. ,,Het is juist super uitdagend. We doen er ook veel aan om te laten zien hoe mooi het vak is. Daarom ook binnenkort onze open dag.” ,,En we gaan naar scholen toe”, vult echtgenote Lonneke aan.

Ze is direct betrokken bij het bedrijf en houdt zich vooral bezig met het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers. ,,We geven gastlessen, zijn aanwezig op stagemarkten en halen scholen hierheen. Om zo te laten zien dat techniek veel mogelijkheden biedt. Voor mannen en vrouwen. Nee, de technische vrouwen hebben we op dit moment niet. We zouden ze wel graag hebben.”

Nieuwe huisvesting

Door de groei ontstond de wens voor een nieuwe huisvesting en een samenvoeging van de locaties in Nieuwendijk en Raamsdonksveer. Van Opzeeland: ,,Bestaande gebouwen waren niet te vinden en het bedrijventerrein in Werkendam was vol. In Giessen was ruimte en die plaats is geografisch ook heel gunstig, met het oog op ons werkgebied.”

De nieuwbouw was een proefproject op basis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die komend jaar in werking treedt. ,,De verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit en het voldoen aan de regelgeving, ligt daarbij helemaal bij de opdrachtgever. Deze proef is heel goed bevallen. Zowel voor aannemer Willy Naessens, de gemeente Altena als voor ons als opdrachtgever. Deze wet verlaagt de kosten voor de overheid én verhoogt de bouwkwaliteit. Kortom, het eindproduct wordt er beter van.”

Open dag

Vrijdag 17 maart wordt het nieuwe bedrijfspand officieel geopend en wordt het 50-jarig bestaan van het bedrijf gevierd voor genodigden. Zaterdag 18 maart is er een open dag. Iedereen is dan van 10.00 tot 16.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen. Het is een dag met veel activiteiten en demonstraties voor jong en oud. Ook zullen er diverse energiebesparende technieken en andere innovaties voor particulieren te zien zijn.