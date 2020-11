Denemarken ruimt alle nertsen; grote zorgen om bij mensen aangetroffen mutatie coronavirus

EINDHOVEN - De Deense regering gaat alle 17 miljoen nertsen in het land zo snel mogelijk preventief ruimen. Bij 12 inwoners in het noorden van het land is een van de pelsdieren afkomstige mutatie van het coronavirus aangetroffen. Dat brengt volgens de Deense premier Mette Frederiksen wereldwijd risico's met zich mee.

Frederiksen maakte de grootscheepse ruiming woensdag tijdens een online persconferentie bekend, zo schrijven Deense media als Berlingske en Jyllands-Posten. De 12 Denen bij wie de gemuteerde nertsenvariant is aangetroffen, reageerden slecht op antilichamen tegen het virus. Dat zou kunnen betekenen dat vaccins die nu wereldwijd tegen het coronavirus worden ontwikkeld niet goed werken tegen deze nieuwe variant. Dat is de voornaamste reden dat de Deense regering geen enkel risico wil nemen.

Zorgwekkend voor de hele wereld

Alle nertsen worden daarom op korte termijn geruimd; Denemarken zet daarbij ook de politie en het leger in. Voor een aantal gemeenten in Noord-Jutland zijn strengere maatregelen aangekondigd, om te voorkomen dat de variant zich verder verspreidt. ,,Dit is een zorgwekkende en heel serieuze situatie die vraagt om krachtig ingrijpen”, zo citeert Berlingske de premier. ,,Niet alleen voor Denemarken, maar ook voor de rest van de wereld. We moeten deze situatie onder controle krijgen.”

Net als in Nederland duiken er ook in Denemarken al maanden met regelmaat besmettingen op bij nertsenfarms. Opvallend is dat Denemarken de uitbraak in feite meer op zijn beloop liet. Waar Nederland geïnfecteerde bedrijven ruimde, lieten de Denen de dieren aanvankelijk wel in leven. De laatste weken was er echter al sprake van een aanscherping. Bij nieuwe gevallen werd er wel geruimd, ook in de omgeving.

Nederlandse nertsenhouderijen bijna leeg

Wat het Deense nieuws voor de Nederlandse situatie rondom nertsen betekent, is nog onduidelijk. Een variant als in Denemarken is vooralsnog niet bekend. Wel zijn er in enkele gevallen besmettingen geconstateerd bij medewerkers van nertsenbedrijven die van de pelsdieren afkomstig lijken te zijn.

In Nederland is inmiddels bij 68 nertsenhouderijen - ruim de helft van het totaal aantal bedrijven - corona aangetroffen. De nertsen op die bedrijven zijn al gedood. De overige nertsenhouders moeten volgend jaar stoppen met een door de overheid in het leven geroepen beëindigingsregeling. Dat betekent dat er over een aantal weken - na de pelsperiode - waarschijnlijk geen dieren meer in de stallen zitten.

Een groot deel van de nertsenhouderijen in Nederland is of was in Oost-Brabant gevestigd. In een gemeente als Gemert-Bakel waren de terugkerende besmettingen bij nertsenhouderijen dan ook ingrijpend, zowel voor pelsdierhouders als voor omwonenden.