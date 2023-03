Dennis de Geus verlaat Prinsenland na dit seizoen voor Halsteren: ‘Een te mooie kans om te laten liggen’

Lelijke plek in Markt­straat Uden gevuld door Rituals en Norah Mode

UDEN - Twee grote ketens trekken binnenkort in al jaren leegstaande panden aan de Marktstraat in Uden, pal naast de Hema. Het gaat om Rituals dat binnen de Marktstraat een klein eindje verhuist naar een veel groter pand, in het kielzog gevolgd door Norah Mode, nieuw in Uden.