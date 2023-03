Derby tussen PCP en TVC gaat wéér niet door, dit keer na besluit van de scheidsrechter

Nog één keer een kijkje in de oude mavo, schilderen op de muren, verkoop van schilderij­en

HEUSDEN - De voormalige mavo aan de Demer in de vesting Heusden is zondag voor het laatst open. Iedereen krijgt de kans nog één keer een kijkje te nemen in het gebouw, waar nu Creatief Centrum Heusden onderdak heeft. Er zijn verschillende activiteiten.