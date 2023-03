Deuren van kantoorvakhandel Van Dijk & Van Hees in Den Bosch gaan na 116 jaar dicht

Dna verdachte gevonden op handgra­naat aan Stephanus­donk, maar man ontkent: ‘Ik ben er ingeluisd’

BREDA – Het dna van verdachte Osmano N. zat op de handgranaat die bijna twee jaar geleden werd gevonden bij een woning aan de Stephanusdonk in Roosendaal. Ook zat zijn dna aan de veter waarmee het explosief aan de voordeur was vastgemaakt. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Breda waar de zaak voor het eerst openbaar werd behandeld.