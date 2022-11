Deze Brabanders staan op de Nationale Opsporingslijst (met deze beloningen voor gouden tips)

Windster ontsnapte afgelopen juni uit de Pompekliniek in Nijmegen en is sindsdien spoorloos. Daarom staat hij nu op de Nationale Opsporingslijst. Op de lijst staan nog vier voortvluchtige mannen uit Brabant. Deze Brabanders worden nog gezocht voor hun misdaden.

Jos Leijdekkers

‘Bolle Jos’ Leijdekkers uit Breda staat sinds mei op de Nationale Opsporingslijst, onder meer vanwege cocaïnehandel en geweldpleging. Ook brengt het Openbaar Ministerie (OM) hem in verband met de verdwijning van Naima Jillal. Zij had een grote rol in de internationale cocaïnehandel.

De Bredanaar is bekend onder de bijnamen ‘Bolle Jos’ en ‘El Presidente’. Hij zou lang in Dubai hebben gewoond en daarna naar Turkije zijn verhuisd. Het OM heeft een beloning van 75.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

Christo Hülters

Tijdens een feestje in Bergen op Zoom op 27 juni 2015 werden twee mannen van dichtbij neergeschoten voor de ogen van meerdere volwassenen en kinderen. De aanleiding zou een ruzie tussen twee kinderen zijn geweest. Volgens het OM is Hülters de man die de trekker overhaalde. Hij is sinds die avond spoorloos en zou afwisselend in Marokko, Spanje en Nederland verblijven.

Er is een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van Christo Hülters.

Shahin Gheiybe

Op 6 juli 2009 schoot de Rosmalense Shahin Gheiybe in Den Bosch twee mensen van dichtbij neer tijdens een zakendeal. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar voor een dubbele poging moord, maar ontsnapte uit de gevangenis. Dat deed hij via een smoes over ziekenbezoek aan zijn moeder. Gheiybe komt uit Iran en is daar mogelijk nog. Toch houdt de politie er rekening mee dat hij momenteel in een van de buurlanden van Nederland verblijft. De politie sluit ook niet uit uit dat hij nog regelmatig in Nederland te vinden is vanwege zijn sterke familiebanden.

In 2020 bracht Gheiybe een boek uit over zijn ontsnapping: Pirania escape: de ontsnapping van Shahin Gheiybe. In het boek beweert hij onschuldig te zijn. Hij postte de afgelopen jaren ook verschillende video’s op sociale media met dezelfde boodschap.

Neculaie Negura

Neculaie Negura (41) wordt ervan verdacht een 29-jarige man te hebben doodgestoken in een café aan de Hasseltstraat in Tilburg in 2009. Tijdens een ruzie over drankjes halen werd het slachtoffer in zijn buik gestoken. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Negura sloeg direct na de fatale steekpartij op de vlucht en is sindsdien spoorloos. Hij komt uit de Roemeense plaats Piatra Neambt. In Tilburg kenden mensen hem onder zijn bijnaam Saolin.

Thomas N.

Thomas N. uit Drunen stond tot voor kort nog op de Opsporingslijst. Hij wordt ervan verdacht op iemand geschoten te hebben op het terras van cocktailbar Ibiza in Tilburg afgelopen juni. Hij werd eerder al veroordeeld voor geweldsmisdrijven. N. stond niet lang op de lijst. Na twee dagen werd hij aangehouden in Antwerpen.