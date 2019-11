Deze Brabantse podcasts zijn het luisteren waard

Podcasts zijn het helemaal. Ooit bedacht om bestanden op te nemen in RSS-feeds, nu niet meer weg te denken uit het medialandschap. Ze gaan over nieuws, sport, kunst&cultuur, levensvragen en zelfs tieten. Over elk denkbaar onderwerp is wel een podcast te vinden. Om je wegwijs te maken door de vele gesprekken en het oeverloze geouwehoer, hebben we een geheel willekeurige lijst gemaakt met podcasts die een link hebben met Brabant. Aanvullingen zijn welkom via dit e-mailadres.

TETTALK

Om meteen met de meest spraakmakende podcast te beginnen: deze gaat over tieten. Alleen maar tieten. De twee studenten journalistiek uit Tilburg, Mabel Zwaan en Julie Velthoven, duiken in de wereld van tieten, tepels en cups. TETTALK: de podcast over borsten.

Fufu en Dadels

Fufu en Dadels is naar eigen zeggen dé podcast waar vrouwen van kleur het 100 met elkaar houden. Gepresenteerd door drie millennialvrouwen van kleur: Hajar, Suheyla en Munganyende uit Eindhoven. De podcast schuwt geen kritische vragen over intercultureel zusterschap en hoe het is om op te groeien als vrouw van kleur buiten de randstad. Schuif aan bij Fufu en Dadels voor een safe space, veel Brabantse gezelligheid en een kritische noot.

Korvelse Kant

De Korvelse Kant. Een nieuwe, onafhankelijke podcast over de Tricolores. Voor en door supporters van Willem II, met elke aflevering de laatste nieuwtjes, opinies en anekdotes over de club en over de supporters, het rood-wit-blauwe leger. Ze kijken vooruit, blikken terug en praten met verschillende gasten over het reilen en zeilen van de ‘Trots van het Voetballand’.

PSV Podcast en PSV Praat

PSV heeft maar liefst twee podcasts. PSV podcast is van Mark Versteden en Yannick Eling. Zij praten je bij over het wel en wee van PSV. In PSV Praat wordt al het nieuws rondom de club besproken door onze verslaggevers van het Eindhovens Dagblad. Rik Elfrink, Chris Ottens (beiden ED) en Maarten Wijffels (AD) zijn in wisselende samenstelling te horen. Het gesprek wordt geleid door Rob Aarts.

Dagboek van de bevrijding van Eindhoven

De 36-jarige Piet Bouma woont tijdens de bevrijding met zijn vrouw Tine en hun twee dochtertjes Emmy en Irene aan het Franklinplein in Eindhoven. Bouma werkt als natuurkundig onderzoeker bij Philips, maar heeft multiple sclerose. Daardoor is hij aan huis gekluisterd. Met een groot opmerkzaam vermogen houdt hij een dagboek bij over de bevrijding van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog, en over de gevaren die nog steeds op de loer liggen… Ingesproken door Peter Riemslag en Ine Cup.

Drugscriminaliteit in Brabant

Deze mag uiteraard niet ontbreken in het lijstje. Zeg Brabant en je zegt drugscriminaliteit. De provincie wordt zo’n beetje afgeschilderd als het Sodom en Gomorra van Nederland. Dat is natuurlijk niet voor niets, maar hoe erg is het nu eigenlijk? Om daar antwoord op te vinden, formeerden het Brabants Dagblad, BN De Stem en het Eindhovens Dagblad een onderzoeksredactie. In de podcastserie Drugscriminaliteit in Brabant praten ze met ervaringsdeskundigen en redacteuren over hun bevindingen.

Brabants Erfgoed Podcast

In de Brabants Erfgoed Podcast onderzoekt Robin Hoeks wat Brabants erfgoed is, en waarom. Een samenwerking tussen de provincie Brabant en het Brabants Erfgoed.

De GAAF podcast

Hoe fix je een gaaf leven? En hoe blijf je vervolgens op koers? In deze podcast interviewt trainer/spreker Rudy van Beurden zijn gasten over drie thema’s: public speaking, personal development én poen&purpose. Met hier en daar een Brabantse tongval worden verdiepende vragen zoals ‘wie bende gij?’ en ‘weh wilde gij?’ zeker niet geschuwd. Ze delen life lessons, tips en anekdotes.

Hé Vrouwke

Hé Vrouwke is een podcast over twee Brabantse vrouwen die je meenemen in hun ontdekkingstocht naar 30 worden. Op het moment van schrijven zijn er nog maar twee afleveringen gemaakt, maar het klinkt veelbelovend!

Impactvol ondernemen in Brabant | BOM

Een podcast voor en door Brabantse ondernemers. In iedere aflevering geven we het woord aan een veelbelovend en innovatief bedrijf uit de BOM-portfolio. Welke kansen zien zij, tegen welke uitdagingen lopen ze aan, wat hebben zij nodig om sneller te kunnen groeien en hoe leveren zij een bijdrage aan de economie van vandaag en morgen?

De brand in het landhuis (NPO1, Vught)

Inmiddels een klassieker onder de podcasts: de brand in het landhuis. Op 7 december 2003 komt grootgrondbezitter Ewald Marggraff bij een brand in zijn landhuis in Vught om het leven. De excentrieke Brabander bezat zo’n 700 hectare land, een kunstcollectie van ruim 500 schilderijen en een vermogen van 160 miljoen in verschillende belastingparadijzen. Na zijn dood is er geen spoor meer te vinden van de schilderijen of het geld. Waar is zijn geld gebleven? Wat is er gebeurd met zijn schilderijencollectie? En waarom is er op deze vragen nooit antwoord gekomen? Als eind 2018, vijftien jaar na de brand, nog steeds nieuwe verhalen opduiken, besluit podcastmaker en acteur Simon Heijmans een zoektocht te ondernemen. Wat is feit en wat is fictie?

Manmanman de podcast

Deze populaire en veelgeprezen podcast is zeker voor eenderde Brabants, want radio-dj Domien Verschuren komt uit Tilburg. En in deze podcast komen er genoeg verhalen voorbij uit de Brabantse stad waarin hij is opgegroeid. Samen met Bas Louissen en Chris Bergström zoeken ze in Manmanman de podcast namelijk uit hoe mannelijk ze nou eigenlijk zijn aan de hand van stellingen. Het is minder macho dan je zal vermoeden, want de heren falen harder dan dat ze succes hebben (volgens eigen zeggen). Ook leuk voor vrouwen!

De wereld van Jan de Man

Van deze podcast zijn net twee afleveringen van de vijf online. Het gaat over de Brabantse ex-crimineel Jan de Man. Als jongen droomde hij ervan om een ‘Navy Seal’ te worden, een held. Maar Jan de Man werd uiteindelijk crimineel. Jan de Man is een pseudoniem, want dit is geen fictie. Deze podcast gaat over de stressvolle wereld achter de drugscriminaliteit en waarom Jan niet zomaar kan vertellen waarom hij eruit is gestapt. Een waargebeurd verhaal van radiomaker Romanee Rodriguez voor Het Zuidelijk Toneel.

Kermis FM

In de laatste week van juli verandert de binnenstad van Tilburg ieder jaar weer in de grootste kermis van de Benelux. In deze podcast praten Myrthe van der Putten en Jasper Stads met de mensen achter de schermen van de Tilburgse kermis.

Efteling podcast: Kleine Boodschap