Deze Brabantse restaurants ontvingen een Michelinster

In het DeLaMar Theater in Amsterdam zijn maandag Michelinsterren aan Nederlandse restaurants uitgereikt. Restaurants Pikaar in Hilvarenbeek, Alma in Oisterwijk en Vigor in Vught ontvingen daarbij voor het eerst één Michelinster. Er was een mogelijkheid dat Tribeca in Heeze van twee naar drie sterren zou gaan, maar dat is niet gelukt.

Eigenaar Cas Pikaar van het gelijknamige restaurant in Hilvarenbeek ontving van Michelin in 2020 al een Young Chef Award. Destijds stond hij in de keuken bij Doyy in Eindhoven, maar inmiddels heeft Pikaar samen met zijn partner Kelly zijn eigen zaak in Hilvarenbeek. Cas ontving maandag voor het eerst één Michelinster.

Wouter van Laarhoven en Malou Hagenaars van restaurant Alma in Oisterwijk kregen ook één ster uitgereikt. Wouter gaf bij de uitreiking aan als klein jongetje regelmatig voorbij het statige pand uit 1631 te lopen. ,,Om daar je eigen zaak te hebben dat is fantastisch.” Malou kreeg bovendien ook een Sommelier Award uitgereikt. ,,Ik ben met stomheid geslagen", zei ze toen ze de prijs in ontvangst nam.

Lars Albers van restaurant Vigor in Vught viel ook in de prijzen. ,,Ik ben ontzettend trots op deze teameffort”, aldus de eigenaar.

In de regio West-Brabant waren restaurants 1857 in Roosendaal en Porta Sud in Breda in de loop van vorig jaar genomineerd door Michelin. Zij grepen helaas naast de ster. Er zijn geen nieuwe Brabantse restaurants bijgekomen met twee of drie sterren. OONIVOO in Uden had één ster, maar is deze helaas verloren.

Er was een mogelijkheid Tribeca in Heeze van twee naar drie sterren zouden gaan, maar dat is niet gebeurd. Restaurant de Treeswijkhoeve, die eind vorig jaar werd getroffen door een brand, behield twee sterren.

Brabantse restaurants die een ster behouden:

• Wolfslaar in Breda

• Versaen in Ravenstein

• Wiesen in Eindhoven

• Zarzo in Eindhoven

• Tilia in Etten-Leur

• Noble Den Bosch

• Sense in Den Bosch

• Flicka in Kerkdriel

• Wollerich in Sint-Oedenrode

• O&O in Sint-Willebrord

• Monarh in Tilburg

• Eden Valkenswaard

• Vista in Willemstad

• Mijn Keuken in Wouw

Brabantse restaurants die twee sterren behouden:

• Tribeca in Heeze

• De Treeswijkhoeve in Waalre

• De Lindehof in Nuenen

Restaurants met drie sterren

Restaurants De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen behouden hun drie Michelinsterren. Zij waren vorig jaar ook de enige restaurants met drie sterren in Nederland.

Het presenteren van de lijst aan Michelinsterren gebeurde dit jaar weer in een vol theater. Afgelopen jaren konden er geen mensen bij aanwezig zijn vanwege de coronamaatregelen. Om die reden werd de uitreiking dit jaar ook uitgesteld van maart naar mei. Michelinsterren gaan naar restaurants die van de inspecteurs een hoge beoordeling hebben gekregen.

Volledig scherm Wouter van Laarhoven van restaurant Alma ontvangt een Michelinster. © Michelin

Volledig scherm Eigenaar Lars Albers van restaurant Vigor in Vught bij de uitreiking van de Michelin Awards. © Michelin



