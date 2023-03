Deze Bredanaars deden mee aan First Dates

indebuurt.nlEerste dates zijn vaak spannend, vaak een tikje ongemakkelijk en met een beetje geluk heel gezellig. In het tv-programma First Dates van BNNVARA zien we alleenstaande Nederlanders die zoeken naar de liefde.

Aan het programma deden meerdere Bredanaars mee. Benieuwd naar hoe dat verliep? Dat lees je hieronder.

Nienke

Nienke is een echte kletskous en is op zoek naar een leuke jongen of een leuk meisje. In de aflevering van 1 maart zag je dat ze een date had met Berend. “Ik vond het echt een knappe jongen en hij was heel intelligent. Daar houd ik wel van”, zegt Nienke.

Goede match zonder goede afloop

“Ik wil Berend graag nog een keer zien”, zegt Nienke als de date is afgelopen. Ook Berend wilde graag nog een keer afspreken met Nienke. Dat wordt een mooi koppeltje, toch? Helaas, ze spraken nog een paar een keer met elkaar af, zonder dat het iets is geworden. Volgende keer beter Nienke.

Volledig scherm Foto: Still First Dates

Julian & Janneke

Ook opticien Julian zocht in dezelfde aflevering van 1 maart naar de liefde bij First Dates. “Ik ben op zoek naar iemand die sociaal is en waar je samen mee kunt feesten”, zegt Julian. Dat type lijkt hij gevonden te hebben in de 21-jarige Janneke, die toevallig ook uit Breda komt.

Janneke zoekt iemand die net als zij impulsief is en netjes. “Hij is netjes gekleed, niet overdreven. Dat waardeer ik”, zegt Janneke.

Goede vrienden

Zowel Julian als Janneke leken het naar hun zin te hebben op de date. Niet gek dat ze na de date nog een paar keer wilden afspreken. “Ik wil wel afspreken”, zegt Janneke. “Maar wel als vrienden. Ik weet niet of het echt iets wordt.” Ondertussen spreken Julian en Janneke regelmatig af in Breda voor een drankje. Op dit moment hebben ze geen relatie.

Volledig scherm Foto: Still First Dates / Janneke (L) en Julian (R)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Breda. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!