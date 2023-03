Deze Bredase scholieren maakten geen werkstuk, maar een volledige film als eindwerk

Kwestie met een trieste achter­grond; zaak rond opgeblazen auto’s in Rucphen in juli voor de rechter

BREDA – De 21-jarige Jurrit de B. uit Roosendaal moet zich op 21 juli voor de rechter verantwoorden voor een explosie aan de Van Marxhemstraat in Rucphen. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Breda waar de zaak - vooruitlopend op die inhoudelijke behandeling in juli - besproken werd. Door de explosie, op 3 november 2021, werden drie auto’s totaal vernield.