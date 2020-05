Deze burgemeesters weigerden mee te werken met de Duitse bezetter en betaalden daarvoor de hoogste prijs

Festival­bou­wers uit Beek en Donk en Eindhoven gooien het roer om en maken nu thuiswerk­plek­ken

Dat de festivalzomer in rook opgaat doet pijn in de evenementenbranche, maar twee bedrijven uit Eindhoven en Beek en Donk hebben de knop omgezet: ze verkopen nu thuiswerkplekken. En dat loopt goed. ,,Iedereen voelt zich weer nuttig, we zijn lekker aan de gang", stelt Mark Snoeijen.