Deze dierenarts helpt exotische dieren: ‘Alleen geen giraffe en olifant gehad’

,,Koppie krauw! Hee Rocci! Rocci!” Zijn eigen naam kent hij al goed, de 1- jaar oude Finsch’ amazonepapegaai van Thomas van Nispen (11) uit Hoogerheide. ,,We willen hem onze namen ook nog leren.” Op zich is een papegaai als huisdier niet heel bijzonder, maar Rocci heeft een Cites-verklaring en is een beschermde diersoort. ,,We moesten er ook voor tekenen dat we hem niet doorverkopen. Maar dat zou ik sowieso nooit doen!” Hij omschrijft hem als een vrolijke vogel. Hem, zegt hij, maar zeker weten dat het een mannetje is doet hij niet. ,,Dat is moeilijk te zien.” Luidruchtig is het beestje ook. ,,Vooral als we stofzuigen. Ik zou niet weten wat ik zou moeten zonder hem, dan is het zo stil in huis.” Zo’n papegaai kan wel 80 jaar worden, een maatje voor het leven voor Thomas. ,,Ik ga altijd voor hem zorgen.”