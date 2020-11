Deze gevaarlijke partijen vuurwerk werden onlangs gevonden in Brabant, dat terwijl de klap zo hard kan zijn

Nieuwsover­zicht | Flinke stijging besmet­tings­cij­fers Brabant - Sekswer­kers in financiële problemen door corona

14 november De coronabesmettingen in Brabant zijn zaterdag voor het eerst in een aantal dagen boven de 1000 uitgekomen. In totaal zijn er 1209 nieuwe positieve gevallen gemeld in de provincie. Op landelijk niveau kende het aantal nieuwe besmettingen een lichte daling ten opzichte van een dag eerder. En sekswerkers voor wie sekswerk het hoofdinkomen is, zijn in financiële problemen gekomen door corona. ,,Spaargeld moeten aanspreken is voor iedereen vervelend, maar voor sekswerkers nog vervelender omdat het heel moeilijk voor ze is om zich te verzekeren tegen inkomsten die wegvallen.’’ Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.