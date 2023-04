Deze leuke dingen doe je dit weekend in Den Bosch

Volle bak tijdens Koningsdag in Oosterhout, ondanks ‘ongelukki­ge’ kraampjes­in­de­ling in het Slotpark

OOSTERHOUT - Oosterhout kijkt terug op een uitstekende viering van Koningsdag. Woensdagavond in de Klappeijstraat en donderdag in de binnenstad was het hartstikke druk. De vrijmarkt in het Slotpark oogde soms wat chaotisch - met een reden.