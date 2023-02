Deze leuke dingen doe je dit weekend in Den Bosch

indebuurt.nlIn het allerlaatste weekend voor carnaval is er genoeg leuks te doen in Den Bosch. Van tot diep in de nacht dansen op dancehall tot struinen op de snuffelmarkt. En natuurlijk kunnen de carnavalsactiviteiten niet ontbreken op de Bossche agenda!

Love me Tinder

Vrijdagavond kun je in de kelder van P79 dansen op dancehall, afro en soca. De Bossche dj’s Dawn Panty en Givaro B staan achter de draaitafel. Het is de eerste editie van Love me Tinder en het feestje barst los om 23.00 uur en duurt tot 4.30 uur. Kaartjes koop je voor 7,50 euro en aan de deur kosten ze 10 euro.

De Ontdek Oeteldonk Wandeling

Wandel zaterdag 11 februari van 14.00 tot 16.00 uur mee met gidsen van de Kring Vrienden om de elf geheimen van Oeteldonk te ontdekken. Zij laten kleine monumenten zien die te maken hebben met Oeteldonk, dus met het typische Bossche carnaval. Ken jij ze allemaal of helemaal niet?

Tijdens de wandeling bezoek je het Oeteldonks Gemintemuzejum waar je een rondleiding krijgt. Ook kun je een brandewijntje verwachten tijdens de wandeling, dat hoort er natuurlijk ook bij! Een kaartje kost 12,50 euro per persoon en voor kinderen onder de 12 jaar 6,25 euro.

Gewoon Dansen bij Bossche Brouwers

Vrijdagavond kun je ook bij Bossche Brouwers op de Tramkade met de voetjes van de vloer. Het Bossche dj-trio De Bossche Boys draaien vrijdagavond 10 februari dansplaatjes. Ze hebben een flinke platenkennis met z’n drieën en dat belooft wat voor je vrijdagavond. Het feestje start om 22.00 uur en duurt tot 2.00 uur. Je kunt gratis naar binnen.

Tweedehands pareltjes spotten in de Brabanthallen

Zondag 12 februari kun je de Brabanthallen afstruinen naar tweedehandsparels. Er is namelijk een snuffelmarkt van 9.00 tot 16.30 uur. Je betaalt 5 euro om naar binnen te mogen, maar wie weet ga jij naar huis met de mooiste kunst en kitsch.

Rockcovers bij het Warm Onthaal

Zaterdag 10 februari staat coverband SUR5 op de planken van het Warm Onthaal. De gitaren gaan om 20.30 uur de versterker in en je kunt gratis naar binnen. Je vindt het muziekcafé aan de Sint Jacobstraat 2, een zijstraatje van de Hinthamerstraat.

Oeteldonkse top 11×11

Alvast in Oeteldonkse sferen komen? Dat kan zaterdag de hele dag bij Stadscaé de Basiliek. Daar kun je al vanaf 9.00 uur met je kieltje genieten van de mooiste Oeteldonkse plaatjes. Dat kan tien uur lang, want het evenement duur tot 19.00 uur. Live vanuit Stadscafé de Basiliek draaien de presentatoren de hele dag de 121 gezelligste, mooiste en ontroerendste Oeteldonkse liedjes, gekozen door duizenden Oeteldonkers. De Top 11×11 is ook te volgen via een livestream.

