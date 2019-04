Deze mensen veranderden hun achternaam: ‘Ik haatte mijn naam, wilde 'm nooit meer horen’

‘Biologische stiefvader’

Haar echte vader zag ze steeds minder vaak en de band met haar biologische stiefvader - zoals ze het zelf noemt - werd hechter. Uiteindelijk vroeg ze op haar vijftiende een naamswijziging aan. ,,Mijn moeder zei wel: ‘Denk er goed over na, want het is niet niks.’” Verbraeken was nog minderjarig dus haar beide ouders moesten het aanvraagformulier ondertekenen. Haar echte vader ging niet overstag. ,,Hij zei: ‘Naamswijziging? Laat je dan maar adopteren door die man.’” Uiteindelijk werd de kinderbescherming erbij betrokken en heeft die instantie besloten dat ze haar achternaam mocht veranderen.

Mijn moeder zei: ‘Denk er goed over na, want het is niet niks’

En wat als je dan trouwt?

Sindsdien draagt Verbraeken de naam van haar stiefvader. ,,Hij vond het heel bijzonder dat ik zijn achternaam wilde, en zo voelt dat voor hem nog steeds. Maar hij is mijn échte vader; hij is er altijd.” In 2016 trouwde Verbraeken met haar huidige partner, maar ze behield haar eigen achternaam. ,,Het heeft mij veel gekost om Verbraeken te mogen heten. Ik wil het graag zo houden, want nu ben ik wel trots op mijn achternaam.”

Seksueel misbruik

Ook Tamara Veraart uit Etten-Leur wilde als 8-jarig kind van haar oorspronkelijke achternaam af. Haar ouders gingen uit elkaar toen zij zes weken oud was. Via een omgangsregeling zag ze haar vader om het weekend, totdat haar moeder daar een stokje voor stak. ,,Ze kwam op een dag thuis met nieuwe kleren voor mij, maar ik moest ze wel even passen. Waarop ik zei: ‘Maar ik hoef toch niet bloot zoals bij papa?’ Dat alarmeerde mijn moeder. Ze vroeg door waarna ik alles vertelde.”

Celstraf of ggz-traject?

Veraart is als 7-jarig meisje een jaar lang seksueel misbruikt door haar vader. Toen haar moeder daar achterkwam, is de omgangsregeling per direct gestopt en het contact met haar vader verbroken. ,,Mijn moeder heeft de keuze overgelaten aan mijn broer, maar ook hij wilde geen contact meer met hem. Ondertussen kreeg mijn vader twee opties: celstraf of een ggz-traject doorlopen. Hij koos natuurlijk voor dat laatste. Tot de dag van vandaag vind ik het krom dat hij niet is gestraft. Nu kom ik hem wel eens tegen in het centrum.”

‘Ik haatte mijn naam’

De Etten-Leurse kreeg therapie en haar moeder deed tegelijkertijd een aanvraag om de kinderen haar achternaam te geven. ,,We hadden een goede reden dus het kon vrij snel geregeld worden. Doordat mijn moeder in de bijstand zat, hoefde zij maar een klein deel zelf te betalen. Dat was fijn, want een naamsverandering voor twee kinderen is niet goedkoop.” Naar eigen zeggen heeft het misbruik haar hele leven beïnvloed. Als ze haar achternaam niet had kunnen veranderen, zou dat nog erger zijn geweest. ,,Ik haatte mijn naam, wilde 'm nooit meer horen en zeker niet dragen. Tegenwoordig gaat het wat beter. Ik raak niet meer overstuur als ik hem tegenkom op straat.”

- Een aanvraag voor naamsverandering kost hoe dan ook 835 euro. Als een aanvraag wordt afgewezen wordt het geld niet teruggestort. Volgens de woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid is het uitgangspunt dat het tarief kostendekkend is voor de werkzaamheden die voortvloeien uit het afhandelen van een verzoek om naamswijziging. ,,De 835 euro is opgebouwd uit onder meer directe personeelskosten en materiële kosten.”

- De grootste stijging is te zien bij meerderjarigen die hun achternaam willen wijzigen in die van een ouder of verzorger: van 389 in 2013 naar 696 in 2018.

- In 2013 gaf het ministerie van Justitie en Veiligheid 1224 keer goedkeuring voor naamswijziging, in 2018 was dat 2057 keer.

Aanvraag afgekeurd

De band met zijn vader Menni Kerkhoven is goed. Toch wil Yoram Kerkhoven (17) een andere achternaam, maar zijn aanvraag werd afgekeurd. Het Etten-Leurse gezin heeft geen contact meer met de familie van vader Menni, op één nicht na. ,,Met de familie van mijn vrouw hebben we wél een liefdevolle relatie. Waarom mag hij zijn naam dan niet veranderen in Groen?", vraagt Menni zich af.

‘Gescheiden zijn is voorwaarde’

Twee jaar geleden diende het gezin de aanvraag voor Yoram in. Die werd afgewezen. Waarom? ,,Omdat het gescheiden zijn van de ouders een voorwaarde is voor de wijziging van de achternaam van een minderjarige in de achternaam van de ouder of verzorger", vertelt de woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Absurd, vindt het Etten-Leurse gezin. ,,Een psycholoog heeft zelfs beargumenteerd waarom Yoram last van zijn achternaam heeft. Hij zit ermee. Daarom dienen we volgend jaar opnieuw een aanvraag in, als hij meerderjarig is. Dan is het eenvoudiger. We hebben er vertrouwen in dat het dan goed komt. De checklist met alle instanties waar we zijn naamsverandering door moeten geven, ligt al klaar.”