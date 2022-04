Deze Oekraïense kunstenaars werken door (ook voor ons) zelfs vanuit de schuilkelder. ‘Weet je wat eenzaamheid is?’

Het niet weten waar of wanneer een bom of een mijn van de Russen doel treft is een ‘onverteerbare Russische roulette’, vertelt Neivan, een 28-jarige Oekraïense kunststudent; een straatartiest. Hij vertelt zijn verhaal vanuit de schuilkelder in Lviv. Omdat hij zijn werk wil laten zien. Niet wat hij maakte voor de oorlog, maar wat hij nú tekent, vaak in die schuilkelder. Want zijn tekeningen moeten hoop geven. ,,Om onze helden en slachtoffers van deze oorlog bij te staan tijdens deze onvoorstelbare wreedheid ‘of Russian orcs’, aldus Neivan, die nog veel meer bijnamen voor de Russen heeft.