Deze online en coronaproof activiteiten gaan wél door tijdens carnaval in Brabant

Oke, oke, dat carnaval niet doorgaat in de vorm die we allemaal kennen, weten we nu wel. Maar net zoals Kerst en Pasen, gaat de viering gewoon door. Hoe we dat doen? Nou, online vanaf de bank via laptop, tablet of televisie. Óf op de fiets. Met gek pekske aan of niet. Dit zijn de online en coronaproof activiteiten in Brabant die wél doorgaan.

De Grote Carnavalsshow

Dit is misschien wel het grootste online-evenement van het jaar. Evenementenbureau de Uitjesbazen uit Erp verzorgden carnavalszondag een De Grote Carnavalsshow met optredens van FeestDJ Ruud, Party Friex en Lamme Frans. Ook zijn de tonpraters Andy Marcelissen, Berry Knapen en Dirk Kouwenberg te gast en is er een bingo. De Bucket Boys presenteren het geheel. En niet te vergeten: ze hebben een eigen carnavalsprins óf prinses. Deze wordt zaterdag om 11.11 uur bekendgemaakt. Tickets en meer info via hun website.

Carnavals Pubquiz met C.V. De Kaoter is veur Laoter

Zaterdag 13 februari 2021 organiseert C.V. De Kaoter is veur Laoter dit gezellige evenement alweer voor de 5e keer. Alleen zal het dit jaar digitaal zijn. Iedereen speelt dus mee vanuit huis. Anders, maar wel heel gezellig. Dus vorm samen een team en doe mee! Het wordt een hilarische quiz met filmpjes, quizvragen, geluidsfragmenten en puzzels. Alle vragen hebben een link met het lokaal, regionaal of zelfs internationaal carnaval. Maar voorop staat dat het vooral grappig is om mee te doen. Schrijf je in door te mailen naar info@dekaoterisveurlaoter.nl. Vermeld in je mail je teamnaam en de namen van de leden van je team. De deelname kost € 11,- per team.

Volledig scherm Rob van Berlo en Bart van der Zwaan hebben een alternatief voor carnaval bedacht. Op de fiets een soort kroegentocht langs afhaalpunten. Restaurant de Reizende Man is een van de deelnemende plekken. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Vette hap en trap door Deurne

Carnaval dit jaar voorbij laten gaan? Als het even kan, gaat dat in Deurne niet gebeuren. Daar kun je op 14 februari namelijk met de fiets van afhaalpunt naar afhaalpunt rijden voor een frikandel, een pilsje, confetti en carnavalsmuziek. ,,En alles helemaal coronaproof, natuurlijk.”

De tocht van 18 kilometer zal zo’n 2,5 uur duren. ,,We hebben een route bedacht tussen vier van onze zaken die allemaal een afhaalpunt hebben. Mensen uit één huishouden kunnen met z’n tweeën een tandem erbij huren als ze dat willen. Maar je kunt ook gewoon met je eigen fiets meedoen.” Lees hier het hele verhaal.

Silent Carnavalsmuziekbingo

Op carnavalszaterdag presenteert Silent Muziekbingo een speciale online carnavalseditie met Mosterd na de Maaltijd (He Jaqueline), Peter Selie (Hoe Moes da ok alweer) en CV Opsmuk (Een dinosaurus die een courgette eet). Inclusief afterparty met De Rubberen Schuimboten. Het begint om 16.00 uur en kaarten zijn te koop via hun website.

Drie dagen live d'n Klets vanuit Oeteldonk

Wanneer carnaval écht van start gaat, op zondag 14 februari om 11.11 uur, wordt er live vanuit café de Smidse in Oeteldonk de Kletsavonden uitgezonden. En dat 12 uur per dag, drie dagen lang. Volg het via Facebookpagina of op YouTube.

Volledig scherm Nasjonale Vastenavend Kwis 2021. © ZuidWestTV

Nasjonale Vastenavend Kwis

In Krabbegat wordt geen carnaval gevierd, maar Vastenavend en vanaf vrijdag staat ZuidWest TV 5 dagen bol van de leut. Ze trappen vrijdagavond om 20:30 uur af met de Nasjonale Vastenavend kwis. Heel het weekend, 3 dagen lang. Meespelen kan vanaf de bank. Meer info via Facebook.

De Grote Carnaval Livestream 2021 vanuit Kruikenstad

Een gratis livestream voor iedereen de ook maar mee wil genieten. Met optredens van onder andere Partyfriex, Peter Loree, Dennis Beso, Tommy Santo carnaval muziek bingo, Claploopers, Jouri Plaizier en De Dronkedaorissen. De stream is gratis te zien, maar wil je meedoen voor geweldige prijzen tijdens de Carnavals muziekbingo dan moet je wel even bingo kaarten kopen via www.013emblemen.nl.

Volledig scherm Carnaval 2021 in Moesland © Stichting Carnaval de Moeslanden

Carnaval 2021 in Moesland

Ook Moesland (Schaijk) laten hun carnavalvierders niet in de steek en daar brengen ze een spetterend middag- en avondprogramma thuis op de buis. Op Zaterdag 13 februari hebben ze onder andere de verkiezing van Moeslands Mooiste, de Moeskoningin en een heuse documentaire over Moesland. Uiteraard mag een bijdrage van de jeugdcarnaval én enkele protocollaire onderdelen niet ontbreken. Verder is er veel afwisseling met een muziekbingo, actief meestemmen, live reportages en een carnavaleske quiz. Meer info via het Facebookevenement.

De Grote Carnaval Bingoshow

Stadscafé de Spijker, Café Philip en Thomas in Eindhoven hebben de handen ineen geslagen en presenteren vrijdagavond vanaf 20.00 uur De Grote Carnaval Bingoshow. Ze geven duizend euro aan prijzen weg. Met onder andere cadeaubonnen, boodschappenpakketten van de Jumbo, cocktailworkshops, fotoshoots, snoeppakketten voor bij de film en nog vele andere prijzen van bedrijven uit Lampegat. Kijk voor meer info op hun Facebookevenement.

De Grote Online Niehaals Carnaval Zonder Carnaval Overlevingskwis!

Solonaise alert: Het belooft een waar spektakel te worden met optredens van alle grote Lampegatse artiesten, solonaise achteruit en natuurlijk De Grote Online Niehaals Carnaval Zonder Carnaval Overlevingskwis. Dus vul die koelkast met pils en gooi alvast een delleke in het vet en zorg dat je helemaal klaar zit. Schakel zaterdag om 11 voor 8 via www.Niehaals.nl in voor een avond vol Carnaval live in je eigen huiskamer.

Knaltival Carnaval 2021

Dit jaar geen dampende feestzaal, maar wel een in je huiskamer. Knaltival komt in samenwerking met “We Own The Night” zaterdag 13 februari live in je huiskamer via Ziggo Kanaal 13 en via www.weownthenight.tv/knaltival. Natuurlijk onder leiding van FeestDJRuud, bijgestaan door een aantal live acts en dj acts.

Struivenbakkers vanuit Studio Struif

De Struivenbakkers uit Alphen gaan heel het carnavalsweekend live vanuit Studio Struif via Twitch.tv. Verwacht hier oude optochten, Semmels en foto’s voorbij komen en op vrijdagavond, zondagmiddag en dinsdagavond live uitzendingen.

Lamme Frans op Kruikenjacht met Schrobbelér

Schrobbelèr roept samen met Lamme Frans op om je vensterbank carnavalesk aan te kleden met een kruik Schrobbelèr en andere carnavaleske aankleding. Onder de deelnemers worden verschillende prijzen verloot. Het werkt als volgt: je meldt jezelf online aan voor de Kruikenjacht, versier je vensterbank met in ieder geval een kruik Schrobbelèr en de actieposter. Dit kan van zaterdag 30 januari tot en met dinsdag 16 februari. Als je dat doet, maak je kans op verschillende leuke prijzen. Iedere dag van carnaval belt niemand minder dan Lamme Frans bij een adres aan om een leuke prijs uit te reiken.