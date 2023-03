Deze seniorenwoningen in Rosmalen zijn ‘voorbeeld voor de toekomst’, al vindt Ineke (79) afscheid nemen van haar oude huis wel lastig

Aanklagers in strafzaak tegen Box Waalre pleegden mogelijk misdrijf maar gaan vrijuit door immuniteit

WAALRE/DEN HAAG - Twee aanklagers in een strafzaak tegen vermogensbeheerder Box Consultants in Waalre hebben mogelijk zelf een misdrijf gepleegd door te neuzen in geheime informatie van de verdediging. Ze gaan echter vrijuit omdat ze handelden voor het Openbaar Ministerie (OM) dat immuniteit heeft.