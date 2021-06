Deze tas biedt troost tijdens het waken, bedenkster Rita zou trots geweest zijn

Omstanders vinden onder haar driewieler een vrouw in een droge sloot

24 juni STEVENSBEEK - Omstanders hebben donderdagmiddag een vrouw gevonden in een greppel langs de Lactariaweg in Stevensbeek. De vrouw lag onder haar driewieler. Door onbekende oorzaak was ze de droge sloot tussen de weg en het fietspad ingereden.