Deze zes tips zijn alleen voor de fanatieke bespaarder

We zetten een aantal niet-alledaagse tips om geld te besparen op een rijtje. Voor de één te extreem, voor de ander kan het niet gek genoeg.

De wc nooit doorspoelen met schoon water

Ze zijn er echt. Mensen die het toilet standaard doorspoelen met een emmertje waswater. Bijvoorbeeld superbespaarder Mariyanne Voets. ,,Waarom zou je de wc doorspoelen met schoon water? Dat is helemaal niet nodig. Ik gooi gewoon een emmertje waswater door het toilet”, vertelde ze aan deze nieuwssite.

Dat ze één van de weinigen is die dat doet, vindt Voets zonde. ,,De mens is van nature een beetje lui. ‘Als het makkelijk kan, waarom dan moeilijk doen?’ is het credo. Alles moet zo handig en vlug mogelijk. Het is gewoon gemakzucht.”

Een dagschema voor de verwarming

‘Vanaf de namiddag schijnt de zon naar binnen, dus even daarvoor kan de verwarming alvast uit’. ‘In de avond zijn de onderburen thuis, dus dan kan ik meeliften op hun verwarming’. ‘Na het avondeten kan ik ook alvast in bed gaan liggen’. ‘Als ik bij vrienden op bezoek ga in plaats van zelf visite te ontvangen, scheelt dat weer een avond stoken’.

Herken jij deze gedachten? Dan ben je wel heel bewust bezig met je verwarmingskosten. Michelle Peijnenburg is ook zo: ,,Hij staat op 14 graden en dat zal zo blijven. Visite weet dat ze een dikke trui aan moeten doen. En ik heb dekentjes klaarliggen.” Let wel op: nooit of veel te weinig verwarmen is zelfs slecht voor je huis en je gezondheid.

Op de juiste momenten inslaan

Pepernoten op 6 december, oliebollen en champagne op 1 januari of een kerststol na Tweede Kerstdag. Vlak na de feestdagen zijn veel producten afgeprijsd. Voor de liefhebber kan het dus geen kwaad om een voorraadje in te slaan. Benieuwd wat je kunt doen met die kast vol strooigoed? Bijvoorbeeld een pepernotencheesecake. Dit kun je ervan maken.

Afdingen

In het buitenland is het normaler om af te dingen op je prijs. Maar ook in Nederland valt er best te praten over de prijs. Nergens staat geschreven dat pingelen niet mag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), die onder meer toezicht houdt op het consumentenrecht, zegt hierover: ‘Verkopers bepalen zelf de prijs van hun product. Over prijzen mag je onderhandelen.’

Bovendien is het een leuk spelletje. Moeder en dochter Ingrid en Manon van Van Tiel Antiques uit Vught zijn ervaren in afdingen. ,,Als wij inkopen op een broquantemarkt in Frankrijk of bij een antiekwinkeltje in België, is het een kwestie van goed hoofdrekenen en een deal maken met de verkoper. Je neemt een bepaald bedrag in je hoofd en doet niet te enthousiast. Vaak kopen wij meerdere items tegelijk. Je laat dan niet merken welk item je wel heel graag wil hebben, zodat de verkoper niet die prijs ineens kan verhogen.”

Zo pak je de onderhandelingen het beste aan.

Echt fanatieke bespaarliefhebbers starten in de winkel de onderhandeling.

Gebruik energie tijdens de daluren

Stroom en gas zijn goedkoper in de daluren. Dat is in het grootste deel van Nederland pak ‘m beet tussen 23.00 uur in de avond en 07.00 uur ‘s ochtends. Brabanders hebben geluk: in onze provincie en in Limburg beginnen de daluren zelfs nog iets eerder.

Je elektrische auto of telefoon opladen in de nacht is al gebruikelijk. Echt goedkoop uit zijn? Doe dan ook je vaat en je was in de nachtelijke uren of sta vroeg op om te douchen.

Je eigen kapper spelen

Ga jij vaak naar de kapper? Bespaar geld door het te laten doen door je partner, huisgenoot of vader/moeder. Een coupe knippen bij jezelf kan niet, want je mist het overzicht.

Arjan Bevers van Avanti Kappers uit Helmond was in 2021 Kapper van het Jaar. Hij geeft tips. ,,Knip echt niet meer dan een paar millimeter. Ik heb na de eerste lockdown mensen in de stoel gehad bij wie het leek of de ratten eraan hadden gezeten. Bij een kort kapsel, zeker bij steil haar, zie je alles. Knip je ergens een hapje in, dan zie je die hap ook echt.”

