Dhakija maakt kwartet in ZooParc weer compleet

Nieuwsover­zicht | RS-virus teistert peuters en kleuters - Economi­sche schade door vol stroomnet

18 juni Het lijkt erop dat vooral in het zuidwesten van ons land een epidemie onder jonge kinderen gaande is van het RS-virus. Dat zorgt in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom in ieder geval al voor extra opnamen op de kinderafdeling. En de provincie Brabant lijdt aantoonbaar economische schade vanwege een praktisch vol stroomnet. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.