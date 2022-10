Diaken Hans brengt de dierzegening op Werelddierendag naar Geffen

In Nune Ville loop je de tijd van Vincent van Gogh binnen, en via de achtertuin zelfs zijn atelier

NUENEN – Nuenen kent veel plekken die verbonden zijn met Vincent van Gogh. Niet allemaal zijn ze even bekend bij het grote publiek. Neem nu Nune Ville, een herenhuis uit 1874. Via deze woning kun je zelfs een kijkje nemen in zijn atelier. ,,Dit is een villa vol verhalen.”

2 oktober