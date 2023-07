Dichte balkons moeten inkijk vanuit appartementen Spoorlaan voorkomen: omwonenden ‘deels’ tevreden

Zwemmen in de Kraaijen­berg­se Plassen, het mag niet overal. En daar wordt voortaan op gecontro­leerd

Met het hete weer van deze dagen een duik nemen in een van de vele watertjes in de wijk Heeswijkse Kampen in Cuijk en in de Kraaijenbergse Plassen? Vergeet het maar. Op veel plaatsen mag het niet.