Diesel vanaf nu taboe voor Spierings, Osse kranenbouwer kiest voor elektrisch

OSS – Het Osse bedrijf Spierings Mobile Cranes stopt met de bouw en de verkoop van de conventionele op diesel aangedreven kranen. Voortaan produceert de kranenbouwer alleen nog duurzame hybride modellen. Daarmee is Spierings naar eigen zeggen het eerste bedrijf in de wereld dat uitsluitend kranen bouwt die volledig elektrisch hijsen.

Spierings maakte de keuze voor elektrisch zelf wereldkundig. Volgens algemeen-directeur Koos Spierings heeft het bedrijf (in 1987 gestart) deze keuze gemaakt vanwege onder andere de sterke groei in hybride kranen en de wens om bij te dragen aan een duurzame wereld voor mens, natuur en milieu. ,,De elektrificatie van de bouwplaats kan alleen maar slagen als de fabrikant vooroploopt”, aldus Spierings.

Nog even wennen

De hoogste baas bij de Osse kranenbouwer stelt dat de meeste binnenlandse klanten al overstag zijn en beseffen de elektrische kranen de toekomst zijn. ,,Voor onze buitenlandse klanten is het nog even wennen, maar we zijn ervan overtuigd dat zij ook snel de voordelen zien van deze beslissing. Uiteindelijk sterven de conventionele dieselkranen uit.”

Spierings brengt nu al de City Boy op de markt die naast hijsen ook volledig elektrisch kan rijden. ,,Dat maakt emissieloos werken in iedere stad mogelijk.”

De hybride torenkranen van Spierings Mobile Cranes zijn uitgerust met lithium-ion accu’s. Dat maakt ze geschikt voor emissievrije inzet op bouwplaatsen. Voor noodgevallen is de kraan uitgerust met een kleine dieselmotor. Tot nog toe heeft het bedrijf ruim 150 elektrische kranen uitgeleverd, ook wel eLift geheten.

Quote Geen uitstoot van CO2 en geen geluids­over­last meer Koos Spiering, algemeen-directeur Spierings Mobile Cranes

De voordelen van emissievrij werken zijn overduidelijk, stelt Spierings. ,,Geen uitstoot van CO 2 en geen geluidsoverlast meer. En doet de machinist onverhoopt toch een beroep op de kleine dieselmotor, dan is het brandstofverbruik nog altijd zeer gering.”

Spierings Mobile Cranes ziet veel perspectief in de hybride techniek. Het bedrijf wil zich daarmee verder ontwikkelen en onderscheiden. Het bedrijf is marktleider op het gebied van mobiele torenkranen. De kranen van het Osse bedrijf worden gebruikt in meer dan dertig landen, voornamelijk door kraanverhuur- en bouwbedrijven. De kranen worden volledig in Nederland ontwikkeld en geproduceerd.

Helft naar buitenland

Spierings Mobile Cranes realiseerde in 2022 een omzet van circa 100 miljoen euro. Ongeveer de helft van alle Spierings-kranen wordt ingezet bij kraanverhuurbedrijven of bouwbedrijven in Nederland. De rest gaat naar het buitenland, onder andere naar Scandinavië, Duitsland en andere Europese landen, maar in toenemende mate ook steeds verder weg. Naar Zuid-Korea bijvoorbeeld.