Dilemma: wens basisschool honoreren of ‘ruzie’ met bewoners villawijk

Heroes Den Bosch is niet langer meer koploper, spannend duel wordt verloren in de eigen Maaspoort

Heroes Den Bosch is zijn koppositie in de BNXT-League kwijt. De Bossche basketballers verloren voor de vierde keer in vijf wedstrijden van een Belgische tegenstander. Na een spannende wedstrijd won Telenet Giants Antwerp met 65-70 in de Maaspoort.