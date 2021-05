Dim (20) overleed aan een cocktail van acht soorten drugs: ‘We hebben alles voor onze zoon gedaan, alleen opsluiten ging ons te ver’

Nieuwsover­zicht | Supporters wilden onwel geworden fan ‘juist helpen en beschermen’ - Songfesti­val­jur­ken te zien in Textielmu­se­um

25 mei Willem II gaat niet verder met Zeljko Petrovic. De voetbalclub moet op zoek naar een nieuwe trainer. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries wil eenmaal in de twee weken op bezoek bij Nabil B., kroongetuige in het Marengo proces, mét de garantie dat hij niet wordt afgeluisterd. En het verkeer rondom Eindhoven stond vandaag lange tijd vast door een ongeval met een vrachtwagen op de A2. De chauffeur raakte gewond. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.