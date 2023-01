Dino Halilovic verlaat FC Den Bosch

INTERVIEW De telefoon rinkelt bij Rien: de populier is weer populair

LIEMPDE - De Populierenwerkgroep het Groene Woud houdt een nieuwe plantactie voor populieren. De telefoon rinkelt vaak bij Rien van de Laar in Liempde, want de populier is weer populair. Dat komt omdat door de houtschaarste de prijs van populierenhout ondertussen is verdubbeld.

13:00