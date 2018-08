Dionne Stax draagt bommenpak en DJ Hardwell lijkt aan iets nieuws te werken

Dit artikel wordt gedurende de dag aangevuld.

Gevaar op het water

Beertje van Beers maakt met haar kajak de Boise River in Amerika onveilig. Ze botste tegen een andere boot en gilde haar longen uit haar lijf op een watervalletje, zo zegt ze zelf. Maar ze is 'Sorry, not Sorry'.

Sylvie Meis is happy met jurk

De Brabantse Sylvie Meis is al een tijdje op vakantie en deelt daarvan regelmatig mooie foto's. Nu is ze te zien in een nieuwe jurk, die ze met liefde en plezier even laat zien op haar Instagram.

🌸Happiness blooms from within🌸#happy #Mallorca #summer #goldenhour 💫 Een foto die is geplaatst door null (@sylviemeis) op 2 Aug 2018 om 11:19 PDT

DJ Hardwell lijkt aan iets nieuws te werken

De Brabantse DJ Hardwell plaatse vandaag een foto met een mysterieus bijschrift. "Wie wil er een vervolg van 'Power'? " met daarbij een foto waarop hij goedkeurend meekijkt op een laptop. Zou hij bezig zijn met iets nieuws?

Who wants a “Power” follow up? 😏 Comment 🔥! Een foto die is geplaatst door null (@hardwell) op 3 Aug 2018 om 2:20 PDT

Dionne's 'stagedagje' bij de Explosieve Opruimingsdienst

Presentatrice Dionne Stax mocht een dagje meelopen met de Explosieve Opruimingsdienst. Daar hoort het proberen van een bommenpak natuurlijk bij. Maar je daarin rond bewegen is niet zo gemakkelijk, zo laat Dionne zien in dit filmpje.

Nog even terugkomen op mijn 'stagedag' bij de Explosieven Opruimingsdienst. Ik mocht ervaren hoe het is om een bommenpak te dragen. De EOD'er draagt dit als hij of zij een ongeidentificeerd explosief onschadelijk moet maken. Mijn opdracht was iets minder spannend: een flesje water pakken, zonder de tafel of stoel aan te raken. Maar dat viel in dit weinig comfortabele, warme en zware pak (zo'n 40 kg) nog niet mee... Een foto die is geplaatst door null (@dionne_stax) op 2 Aug 2018 om 6:56 PDT

Genieten van het uitzicht

Terwijl de zon langzaam wegzakte gisteravond, genoot radioman Jeroen Nieuwenhuize nog even van het uitzicht. En eerlijk is eerlijk: we zijn blij dat hij het even met ons deelt. Dit is toch prachtig?

Dikke prima! #sunset #summer Een foto die is geplaatst door null (@jeroen_nieuwenhuize) op 2 Aug 2018 om 12:27 PDT

De kookkunsten van Nieky

Na het sporten moet je natuurlijk goed eten, weet ook kickbokser Nieky Holzken. Daarom deelt hij even het resultaat van zijn kookkunsten. Proteïne en groentes na een flinke training, zo zegt hij erbij.