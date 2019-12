Dionne Stax geeft knipoog en Tim Haars staat op een filmset

Update Grote actie tegen criminele organisa­tie: onder meer doorzoekin­gen in zeven Brabantse plaatsen

16:50 Tijdens een gecoördineerde operatie heeft de politie woensdag gelijktijdig op twintig plaatsen in Nederland doorzoekingen gedaan. Zeven van deze locaties liggen in Brabant. Het gaat om een onderzoek naar een internationaal opererende criminele organisatie, die wordt verdacht van witwassen en drugshandel. Er is één aanhouding verricht.