Dirigent Jacques Steenbrink vindt al vijftig jaar zijn geluk in muziek en klassieke talen

Mestbaas hoeft niet achter de tralies, maar krijgt in hoger beroep taakstraf

NISTELRODE - De baas van de vroegere mestfabriek in Nistelrode hoeft niet achter de tralies maar mag 180 uur taakstraf gaan doen, wegens ernstige milieucriminaliteit in 2014 en 2015. Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag bepaald.

10:00