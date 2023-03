Disco Nel (96) is al 70 jaar cafébazin van Café Nova: ‘Stilzitten is voor mij de grootste straf’

Parken, parken en nog véél meer parken: Tilburgs college wil vijf miljoen euro per jaar uittrekken

TILBURG - Nieuwe, iconische stadsparken en kleinere koele plekken in de wijken in Tilburg. Burgemeester en wethouders willen daar structureel vijf miljoen euro per jaar voor uittrekken. En parken waar het knarst - zoals stadspark Oude Dijk en het Wilhelminapark - moeten straks weer knallen.