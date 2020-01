Discotheek is uit de gratie: bijna helft van danstenten dicht

Het is zeven jaar geleden dat de ’moeder van de Time Out’ overleed. Nog altijd prijkt een grote foto van Gerda Vesters in het kantoor in Gemert. Sinds haar dood, op 64-jarige leeftijd, is Gerda’s dochter Veronique de baas van wat ooit de grootste discotheek van Nederland werd genoemd. Op haar sterfbed vroeg Veronique nog hoe het verder moest met de Time Out. ,,Hoewel ze ook wel zag dat het minder werd, had ze niet zomaar een kant-en-klare oplossing paraat.” Voor Veronique was dat een veelzeggend antwoord: want als iemand zou moeten weten hoe het verder moest, was het haar moeder wel. Zij is de vrouw die een café met koeienstal in Handel (’t Hôfke) eigenhandig liet uitgroeien tot de Time Out, het grote uitgaanscentrum op een industrieterrein in Gemert.



De discotheek zit al jaren in de hoek waar de klappen vallen. Nog steeds, blijkt uit cijfers van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. Landelijk halveerde het aantal discotheken tussen 2008 en 2017 zowat, van 312 naar 174. In Brabant waren er van de 39 in 2008 twee jaar geleden nog slechts 22 over. Aan die daling komt voorlopig nog geen einde. Het adviesbureau verwacht dat ons land eind dit jaar nog maar 140 discotheken zal tellen.