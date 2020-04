‘Dissidente’ CDA-afdelingen willen dat landelijk bestuur ingrijpt bij enquête over coalitie met Forum

DEN BOSCH - De interne CDA-enquête in Brabant over deelname aan een coalitie met Forum voor Democratie is eenzijdig en sturend. Het landelijk partijbestuur zou daarom in moeten grijpen en de ledenraadpleging stop moeten zetten. Dat schrijven de ‘dissidente’ CDA-afdelingen Oisterwijk en Heusden in een brief aan landelijk CDA-voorzitter Rutger Ploum.

‘De vragen zijn geheel geformuleerd vanuit het perspectief van de voorstanders van de coalitie met Forum voor Democratie’, concluderen de tegenstanders in hun brief. ‘Daarmee hebben de vragen een eenzijdig, enigszins manipulatief en sterk sturend karakter gekregen. Argumenten van de tegenstanders van samenwerking met Forum zijn niet terug te vinden in de vragen of de presentatie.’

Schaal van 1 tot 10

In de door het CDA opgestelde vragenlijst kunnen leden hun stem uitbrengen over zes vragen/stellingen. Een ervan luidt: ‘samenwerken in een coalitie met de Brabantse fractie van Forum voor Democratie is acceptabel mits de inhoud van het coalitieakkoord herkenbaar is voor het CDA, past binnen onze kernwaarden, en recht doet aan de uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma.’ Leden kunnen vervolgens met een cijfer op de schaal van 1 tot 10 weergeven in hoeverre ze het daarmee eens zijn. Overigens is de inhoud van het coalitieakkoord op dit moment nog niet bekend; ook niet bij de CDA-leden.

Daarnaast doen de twee afdelingen hun beklag over een aantal andere zaken, zoals de manier waarop leden zijn aangeschreven. Zo kregen leden zonder e-mailadres geen uitnodiging per post; zij waren afhankelijk van het feit of de uitnodiging voor de raadpleging via de lokale afdeling werd doorgespeeld.

Alsnog een ledenvergadering

De coalitietegenstanders willen daarom dat het Brabantse CDA-bestuur van hogerhand wordt teruggefloten. ‘We willen het landelijk CDA-bestuur vragen om zijn verantwoordelijkheid te nemen als bewaker van de partijdemocratie’ schrijven zij. ‘We vragen deze ledenraadpleging stop te zetten en alsnog een ledenvergadering uit te schrijven waarin de Brabantse CDA-leden via internet of schriftelijk, middels een objectieve en heldere vraagstelling, kunnen stemmen over de vraag of het wenselijk is dat het CDA Brabant deelneemt aan een coalitie met Forum voor Democratie.’

Een woordvoerder van het landelijk bestuur gaf dinsdagmiddag aan pas op zijn vroegst morgen op de brief te reageren. De twee CDA-afdelingen schrijven uiterlijk donderdag antwoord te willen; dan zouden de resultaten van de enquête namelijk bekend moeten worden gemaakt.