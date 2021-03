Dit bedrijf levert miljoenen rode potloodjes om te stemmen: ‘Een reuze-klapper’

Bekijk hier het Debat van het Zuiden terug: Lijsttrek­kers stevig in debat over Brabantse thema's

6:26 De lijsttrekkers van de zeven grootste partijen gingen zaterdagavond in Den Bosch in debat over Brabantse thema's. Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP) en Lilianne Ploumen (PvdA) gingen in op stellingen over vooral het milieu, de economie en het woonbeleid.