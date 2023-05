Dit betaal je in Den Bosch voor een paspoort

Vaart achter groot wooncom­plex op voormalig slachthuis­ter­rein: ‘We hopen eind dit jaar te gaan bouwen’

WAALWIJK – Een van de opvallende bouwprojecten in Waalwijk komt in een stroomversnelling. Als alles meezit, verrijst er vanaf eind dit jaar een groot wooncomplex op het voormalige slachthuisterrein, met in totaal 123 appartementen.