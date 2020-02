Dit innen Brabantse gemeenten aan hondenbelasting

Het CBS deelde voor elke gemeente de verwachte opbrengst van de hondenbelasting binnen de gemeente door het aantal inwoners. Zo levert dat in absolute zin het meeste geld op in Tilburg, waar maar liefst 1,6 miljoen euro wordt geïnd aan hondenbelasting. Hondenbezitters in Breda hebben dit jaar een meevaller. Deze gemeente is sinds dit jaar namelijk gestopt met het heffen van hondenbelasting.

Veldhoven spant in Brabant de kroon als het gaat om de begrote opbrengst die per inwoner wordt geïnd. Daar betaalt men 8,50 per inwoner aan hondenbelasting. Dongen is de betalende hekkensluiter. Deze gemeente verwacht in totaal 60.000 euro opbrengst uit de hondenbelasting te slepen, wat uitkomt op 2,30 euro per inwoner.