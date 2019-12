Dit is de man die Brabant uit de politieke crisis moet trekken

Pierre Kartner steunt boerenac­tie met lied ‘Zonder boeren geen eten’

20 december BREDA – De protesterende boeren krijgen muzikale steun van niemand minder dan Pierre Kartner alias Vader Abraham. Kartner haakte in het verleden wel vaker in op actuele zaken. Samen met toenmalig politicus Boer Koekoek (Boerenpartij) scoorde hij in 1974 zelfs een nummer-1-hit met ‘Den Uyl is in den olie’.