Dit is de winnares van Heel Holland Bakt 2020

LIVE | Veel schade, maar storm Ciara lijkt mee te vallen in Brabant: code oranje voor het noorden ingetrok­ken

22:09 Voor storm Ciara is zondag in het hele land code oranje afgekondigd. Er worden windstoten tot wel 130 kilometer per uur verwacht. In Brabant is de storm inmiddels gearriveerd en de brandweer is druk met schademeldingen in de hele regio. Via dit liveblog volg je alles over Ciara in Brabant.