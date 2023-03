Dit is hoeveel mensen in Woensdrecht naar de stembus mogen voor Provinciale Statenverkiezingen

In Woensdrecht kunnen woensdag 16.300 kiesgerechtigden hun stem uitbrengen voor een nieuw bestuur van de provincie Noord-Brabant. Dat is 73,5 procent van alle inwoners in Woensdrecht. Deze stem kunnen ze uitbrengen bij 8 verschillende stembureaus. Dat blijkt uit een analyse van deze site.

In de hele provincie Noord-Brabant mogen 1.983.800 mensen hun stem uitbrengen. Dat staat gelijk aan 76 procent van alle inwoners van die provincie. In heel het land mogen ruim dertien miljoen Nederlanders naar de stembus. Van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder mag 91,6 procent een stem uitbrengen. Tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen was dat nog 93,3 procent.

Vijfentwintig procent van de mogelijke stemmers is niet ouder dan 35 jaar. Deze jonge stemgerechtigden zijn iets vaker man dan vrouw en wonen relatief vaak in steden, en dan vooral in studentensteden. 800.000 jongeren mogen voor het eerst stemmen voor Provinciale Staten.

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen komen dikwijls minder mensen naar de stembus dan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of gemeenteraad. In Woensdrecht was de opkomst tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen 49,2 procent. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde. In 2019, tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen, bracht in totaal 56,2 procent van de kiesgerechtigden een stem uit.

Voor het maken van dit verhaal heeft de dataredactie van deze site gebruik gemaakt van informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Per gemeente is gekeken naar het aantal mensen dat tijdens de Provinciale Statenverkiezingen mag stemmen. De informatie over de opkomst in 2019 komt van de Kiesraad. De informatie over het aantal stembureaus in een gemeente komt van de Open State Foundation.